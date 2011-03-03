Як найшвидше замовити квитки на Євро-2012?

Найшвидше замовити квитки на фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року можна, використовуючи французьку та португальську мовні версії сайту UEFA.

Як повідомляє TVN24, замовлення квитків цими мовами відбувається практично відразу, в той час як, наприклад, в англомовному варіанті це зайняло більше години.

Офіційна сторінка UEFA має 12 мовних версій.

TVN24 зауважує, що замовити квитки, які пізніше будуть розподілятися в спеціальній лотереї, французькою чи португальською можна без знання цих мов.

„Рецептом на подолання логістичної головоломки та доступ до заявки-формуляра є простим: логін та пароль діють незалежно від мови. В деталях допоміг гуглівський перекладач”, - зазначає телеканал.