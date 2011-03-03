Керівництво Києва поінформувало експертів УЄФА про готовність різних сфер столиці до проведення фіналу Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про йшлося під час зустрічі операційного директора UEFA Events SA Мартіна КАЛЛЕНА та делегата президента УЄФА з питань Євро-2012™ Франтішека ЛАВРИНЦЯ з головою КМДА Олександром ПОПОВИМ у Києві.

Так, експерти УЄФА заслухали звіт керівництва столиці з приводу стану справ щодо медичного забезпечення та невідкладної допомоги вболівальникам, підготовки інфраструктури стадіонів та їх оперативного управління, підготовки аеропортів до проведення чемпіонату, готовність до проведення турніру дорожньої і транспортної інфраструктури міста. Обговорили також стан підготовки інфраструктури розміщення вболівальників, облаштування фан-зони, системи безпеки і правопорядку, а також можливості запровадження комбінованого квитка на усі види громадського транспорту для гостей Києва.

«Ми щоденно напружено готуємось до проведення футбольного турніру, і можемо запевнити, що зробимо все від нас залежне, щоб усі гості, які завітають до Києва влітку 2012 року, залишились задоволені і захотіли б повернутися до столиці ще не один раз», - сказав О.ПОПОВ.

За даними КМДА, М.КАЛЛЕН, у свою чергу, відзначив значний прогрес у підготовці окремих сфер міста до футбольного чемпіонату Європи.

«Я бачу помітні зрушення у всіх сферах підготовки Києва до чемпіонату, і хоча роботи ще багато, переконаний, якщо підготовка триватиме у тому ж темпі – результат буде очевидний», – зазначив М.КАЛЛЕН.