УЄФА планує заробити на квитках Євро-2012 близько 100 млн. євро

УЄФА збирається виручити від продажу квитків на матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року близько 100 мільйонів євро, повідомив у вівторок офіційний представник УЄФА Педро КОРРЕА на офіційній церемонії почала продаж квитків, який відбувся в Києві.

О 17.00 на сайті UEFA.com почався офіційний продаж квитків на матчі Євро-2012. Зареєструвалися 591 тисяча уболівальників, які прагнуть відвідати матчі турніру.

Квитки, залежно від категорії та стадії чемпіонату, коштують від 300 до 6000 грн. Квитки для широкої аудиторії продаватимуться виключно на сайті UEFA.com і лише з 1 по 31 березня 2011 року.

"Від продажу квитків ми плануємо зібрати близько 100 мільйонів євро з двох країн", - сказав П.КОРРЕА. За словами представника УЄФА, організація докладе всіх зусиль, щоб запобігти перепродажам та спекуляціям на квитках.

Директор турніру Євро-2012 Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ повідомив журналістам, що на сайті УЄФА спостерігається ажіотаж охочих купити квитки. "Та кількість уболівальників, які реєструвалися на сайті, додає впевненості, що стадіони під час матчу чемпіонату будуть повні", - сказав він.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що уболівальники, які не зможуть відвідати матчі своєї збірної на стадіонах, матимуть можливість спостерігати за іграми в спеціально обладнаних фанзонах. "У містах, де пройдуть матчі, будуть обладнані фанзони: величезні території з великими екранами, на яких всі зможуть дивитися матчі. У Києві, наприклад, фанзона буде обладнана на майдані Незалежності", - сказав він.