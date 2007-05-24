Анчелотті: мало хто вірив у перемогу Мілана в Лізі чемпіонів

У перемогу італійського "Мілана" в Лізі чемпіонів мало хто вірив. Таку думку висловив головний тренер клубу Карло Анчелотті після фінального матчу, в якому його команда обіграла англійський "Ліверпуль" з рахунком 2:1. Дубль у переможців оформив Філіппо Індзагі.

"Це найбільша перемога з тих, які ми взяли. Мало хто вірив, що ми зробимо це, але нам вдалося досягти чогось дійсно незвичайного, - наводить слова Анчелотті офіційний сайт УЄФА. - Мало хто з уболівальників чекав, що "Мілан" здобуде таку найважливішу перемогу цього сезону. Думаю, що цього не чекав взагалі ніхто".

Анчелотті двічі вигравав Кубок європейських чемпіонів з "Міланом" як гравець і перемагав в ролі тренера в 2003 році, проте, за його власним визнанням, ніщо не зрівняється з відчуттями, які він пережив на афінському стадіоні "Спірос Луїс" після закінчення зустрічі.

"Починаючи з грудня нам довелося подолати стільки перешкод, що ця перемога стала для нас дійсно особливою", - заявив фахівець. - Ми зберегли гармонію, незважаючи на всі проблеми. Все, чого я досяг, стало можливим тому, що відчуваю себе частиною "Мілана". Я носив цю футболку як гравець, а це робить мої відчуття по відношенню до клубу особливими".

Після цієї перемоги представники Італії мають тепер 11 трофеїв Ліги чемпіонів, причому левова їх частка - сім - належить "Мілану". За цим показником клуби з Апеннінського півострова наздогнали команди з Іспанії, у яких також 11 титулів в головному футбольному єврокубку.

РІА Новости