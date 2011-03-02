В Ялті пройде турнір із футболу на "Кубок 8 березня"

Перший турнір із футболу серед жінок на «Кубок 8 березня» відбудеться 6 березня на стадіоні міського управління освіти в Ялті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на прес-конференції автори ідеї - журналісти газети «Ялтинские Вести». На їхню думку, таким незвичайним способом вони вирішили привернути увагу прекрасної половини жителів Ялти до такого чудового виду спорту, як футбол.

Як зазначалося на прес-конференції, турнір - це, перш за все, відпочинок на свіжому повітрі, шоу для себе й глядачів.