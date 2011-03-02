В Ялті пройде турнір із футболу на "Кубок 8 березня"
02:51, 02 березня 2011Спорт
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Про це повідомили автори ідеї
Перший турнір із футболу серед жінок на «Кубок 8 березня» відбудеться 6 березня на стадіоні міського управління освіти в Ялті.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на прес-конференції автори ідеї - журналісти газети «Ялтинские Вести». На їхню думку, таким незвичайним способом вони вирішили привернути увагу прекрасної половини жителів Ялти до такого чудового виду спорту, як футбол.
Як зазначалося на прес-конференції, турнір - це, перш за все, відпочинок на свіжому повітрі, шоу для себе й глядачів.
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