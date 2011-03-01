Челсі виграв у МЮ
23:41, 01 березня 2011Спорт
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"Сині" прагнуть назад у трійку
Закінчився пропущений у грудні матч 18-го туру англійської Прем`єр-ліги
Челсі - МЮ 2:1 (Луіс 55, Лемпард 78 пен. - Руні 30)
З 48 очками в 27 іграх Челсі піднімається на четверте місце. Попереду Манчестер Сіті з 50 очками в 28 іграх.
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Матчі чергового, 29-го туру, відбудуться
5 березня
Бірмінгем - Вест Бромвич
Болтон - Астон Вілла
Фулхем - Блекберн
Ньюкасл - Евертон
Вест Хем - Сток Сіті
Арсенал - Сандерленд
Манчестер Сіті - Віган
6 березняЛіверпуль - МЮ
Вулверхемптон - Тоттенхем
7 березня
Блекпул - Челсі
Крім того, 9 березня буде зіграно пропущений матч 19-го туруЕвертон - Бірмінгем
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