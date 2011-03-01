Челсі виграв у МЮ

Закінчився пропущений у грудні матч 18-го туру англійської Прем`єр-ліги

Челсі - МЮ 2:1 (Луіс 55, Лемпард 78 пен. - Руні 30)

З 48 очками в 27 іграх Челсі піднімається на четверте місце. Попереду Манчестер Сіті з 50 очками в 28 іграх.

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Матчі чергового, 29-го туру, відбудуться

5 березня

Бірмінгем - Вест Бромвич

Болтон - Астон Вілла

Фулхем - Блекберн

Ньюкасл - Евертон

Вест Хем - Сток Сіті

Арсенал - Сандерленд

Манчестер Сіті - Віган

6 березня Ліверпуль - МЮ

Вулверхемптон - Тоттенхем

7 березня

Блекпул - Челсі

Крім того, 9 березня буде зіграно пропущений матч 19-го туру Евертон - Бірмінгем