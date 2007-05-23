Закінчився фінал Ліги чемпіонів

Закінчився фінальний матч Ліги чемпіонів УЕФА між командами "Мілан" і "Ліверпуль", що проходив на нейтральному полі в Афінах. Переміг Мілан - 2:1.

Рахунок відкрив Мілан на 45-й хвилині. Пірло зі штрафного, 27 метрів до воріт, б`є повз стінку, м`яч дорогою вручає в Індзагі, який саме рвонув уперед, змінює напрям і "обдурює" воротаря. Хто скаже, що у Індзагі була рука... Ну, була...

Зате другий гол Індзаги на 82-й хвилині - окраса футболу. Кака відчув відстань, коли робив передачу на Індзагі на межі офсайду, і той ривком залишив за спиною трьох захисників, обвів Рейну, і з гострого кута проштовхнув м`яч під воротарем.

Гол престижу на 89-й хвилині у Ліверпуля був теж гарний, фірмовий англійський: після кутового прийом на голову в боротьбі (Аггер) і удар головою, перекинувши воротаря (Кюйт).

У результаті перемога Мілана - 2:1.