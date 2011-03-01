В УЄФА вже зрозуміли, що на матчі Євро-2012 всі, хто хоче, не потраплять

На сьогодні на сайті UEFA.com зареєструвались 591 тисяча охочих придбати квитки на матчі Євро-2012.

Про це під час церемонії початку продажу квитків на матчі Євро-2012 у Києві повідомив голова департаменту УЄФА з планування та продажу квитків Педро КОРРЕЙЯ.

Він зазначив, що ця цифра вже перевищує кількість людей, які подібним чином реєструвались для придбання квитків на матчі попереднього чемпіонату Європи, який відбувся 2008 року в Австрії і Швейцарії. За словами чиновника УЄФА, виходячи з кількості зареєстрованих осіб можна стверджувати, що на кожен матч фінальної частини Євро-2012 охочих потрапити на стадіон буде більше, ніж їх може вмістити футбольна арена, і тому для продажу квитків на кожен матч буде застосовуватись спеціальна лотерея, переможці якої отримають право викупити перепустки на гру.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 17:00 на сайті UEFA.com розпочався продаж квитків на матчі Євро-2012.

Квитки коштують від 300 грн. Доступними є кілька видів перепусток, що реалізовуватимуться винятково через UEFA.com з 1 по 31 березня.