ФК «Шахтар» обіцяє грандіозне шоу до свого 75-річчя

Сьогодні, 1 березня, було відкрито інформаційний портал, присвячений 75-річчю футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) - www.75.shakhtar.com.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФК «Шахтар», зазначивши, що «рівно через 75 днів, 14 травня 2011 року, на головному футбольному майданчику Донецька – «Донбас Арені» - відбудеться грандіозне шоу, присвячене 75-річчю першого в історії незалежної України володаря Кубка УЄФА ФК «Шахтар».

На цьому сайті кожен уболівальник, фанат, журналіст і просто любитель футболу першим дізнається найсвіжіші новини, дати й місця проведення заходів, зможе взяти участь у конкурсах та інтерактивах, і отримати пам`ятні призи та подарунки. Всі гості сайту зможуть прочитати коментарі гравців і уболівальників, подивитися унікальні фотографії, відео, а також залишити свої коментарі й побажання.

Прес-служба клубу також повідомляє про фотопроект «Люди. Події. Факти», який присвячено уболівальникам, футболістам, тренерам, які проживали разом із командою кожну гру, раділи перемогам і засмучувалися поразками разом із командою «Шахтар». Він є свого роду історією становлення не лише клубу, але і його уболівальників. Щодня на сайті з`являтимуться інформаційні довідки про цікаві пам`ятні та значущі події кожного року розвитку клубу, починаючи з 1936 року, а також історії народженого в цьому ж році клубу вболівальників «гірників».

«Наш клуб вийшов із шахтарського середовища й пройшов довгий тернистий шлях. Сьогодні, дивлячись у майбутнє, ми залишаємося відданими нашій історії, традиціям і нашим уболівальникам, і саме це ми підкреслюватимемо на кожному заході, що проводиться в рамках святкування 75-річчя клубу», - зазначив генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій ПАЛКІН.

Прес-служба клубу також повідомляє про те, що протягом 2011 року на честь ювілею клубу планується провести більше 20 різних заходів по всій Україні. Зокрема, вже на найближчі місяці заплановано відкриття Алеї Слави ФК «Шахтар», проведення матчу ветеранів «Шахтаря» і київського «Динамо», Конгрес тренерів юнацького футболу провідних клубних шкіл Європи, молодіжні турніри Академії «Шахтар», Barcelona, Manchester City, Ajax, Inter, літні футбольні табори, Фінал Shakhtar School Cup, Фінал Shakhtar Students Cup тощо.

Крім того, до ювілею вболівальники зможуть прочитати книги головного тренера клубу Мірчі ЛУЧЕСКУ і голкіпера команди Андрія П’ЯТОВА і буде запущено проект написання книги про спортивну медицину. Крім того, з’являться фільм і книга «75-років ФК «Шахтар», які розповідатимуть про всі віхи переможного шляху українського клубу.