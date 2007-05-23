Закінчився матч Шахтар – Динамо

З рахунком 2:2 закінчився матч 28-го туру чемпіонату України з футболу між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо". У першому таймі команди обмінялися голами: Левандовський у стрибку замкнув простріл з кутового на 18-й хвилині, а Клебер на 26-й вийшов по центру в розрив між захисниками і вдарив з 17 метрів в нижній кут.

Брандао вивів Шахтар вперед на 49-й хвилині після 11-метрового, але вже за сім хвилин Рінкон скористався помилкою донецького воротаря при розграші кутового.

У результаті - нічия 2:2.

Ворскла і Металіст зіграли з таким самим рахунком, а Заря виграла у Таврії 2:1.