Російський клуб хоче купити Кака
12:10, 01 березня 2011Спорт
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Пропонують 45-мільйонів євро
Казанський "Рубін" претендує на нападника збірної Бразилії Ріккардо Кака. Про це повідомляє провідна спортивна газета Іспанії Marca.
За інформацією іспанських журналістів "Рубін" готує "Реалу" пропозицію на 45-мільйонів євро.
Повідомляється, що крім "Рубіна" на 28-річного володаря Золотого м`яча також претендують "Інтер", "Мілан" і "Челсі".
Зазначимо, що Кака через травму пропустив майже рік і не являється гравцем основного складу при Жозе Моурінью.
Нагадаємо, що у російському футболі відбулося кілька гучних трансферів у міжсезоння. "Анжи" підписав легендарного Робетто Карлоса і 22-річного гравця збірної Бразилії Жусілея.
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