Російський клуб хоче купити Кака

Казанський "Рубін" претендує на нападника збірної Бразилії Ріккардо Кака. Про це повідомляє провідна спортивна газета Іспанії Marca.

За інформацією іспанських журналістів "Рубін" готує "Реалу" пропозицію на 45-мільйонів євро.

Повідомляється, що крім "Рубіна" на 28-річного володаря Золотого м`яча також претендують "Інтер", "Мілан" і "Челсі".

Зазначимо, що Кака через травму пропустив майже рік і не являється гравцем основного складу при Жозе Моурінью.

Нагадаємо, що у російському футболі відбулося кілька гучних трансферів у міжсезоння. "Анжи" підписав легендарного Робетто Карлоса і 22-річного гравця збірної Бразилії Жусілея.

ТСН