Стартував продаж квитків на Євро-2012

Сьогодні, 1 березня, розпочинається другий етап "квиткової кампанії" на офіційному порталі з продажу квитків Євро-2012 - прийматимуться замовлення на квитки на матчі майбутнього чемпіонату. У Києві та Варшаві пройдуть урочисті церемонії, на яких буде дано старт продажу квитків Євро-2012.

До 31 березня організатори турніру прийматимуть замовлення на квитки, а їх опрацювання триватиме два тижні.

Вже в квітні 2011 року відбудеться лотерея, за результатами якої визначаться володарів перепусток. Щасливчики отримають відповідні ваучери, що згодом можна буде обміняти на квитки.

Нагадаємо, що квитки будуть доступні в трьох цінових категоріях. Їх вартість коливатиметься від 300 до 6000 гривень.

Відзначимо, що процедура продажу квитків на фінальну частину чемпіонату Європи 2012 року вперше передбачає преференції для мешканців приймаючих міст. Для них виділена квота 2 тисячі квитків на кожен матч – тобто 32 тисячі для українців і 30 тисяч для поляків, враховуючи кількість матчів на території країн-господарів. Усі інші мешканці приймаючих міст, хто зареєструвався, але не отримав квоти, приймуть участь у загальній лотереї УЄФА.

Додамо, що станом на 20 лютого кількість фанів, які висловили бажання придбати перепустки, перевищила 340 тисяч, 90% з яких – мешканці приймаючих країн.

Водночас, можливість реєструватися на порталі буде і протягом березня, на який припадає період замовлення перепусток. Останній термін створення запису - 31 березня, одночасно із закриттям етапу продажу.

ТСН