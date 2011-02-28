У Монако зробили вибір на користь українського Вишгорода

Право на проведення у липні цього року в акваторії Київського водосховища одного з етапів Чемпіонату світу з водної "Формули-1" Україна виборола серед п’яти країн-претендентів.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, наприкінці минулого тижня відповідне рішення у Монако було прийнято на засіданні Міжнародної федерації з водної “Формули-1”.

"Я був запрошений для участі в засіданні Міжнародної федерації з водної “Формули-1”, де відбувалося підведення підсумків 2010 року, нагородження чемпіонів світу і визначення місць проведення таких змагань у 2011 році. Мною був запропонований проект проведення, презентація місця проведення, умов проведення в цілому. На це місце претендували п’ять країн, серед яких були Португалія, Італія, Хорватія. Але рішенням промоутера було визначено і поставлено в календар проведення таких змагань 30-31 липня у Київському регіоні, місто Вишгород", - повідомив А.ПРИСЯЖНЮК.

Він пояснив, що українська делегація змогла переконати керівництво федерації у тому, що Київське водосховище найкраще підходить для проведення змагань.

“І, до речі, група іноземних організаторів, з якою ми виїжджали і підписували угоду, вона підтвердила, що місце проведення є унікальним; по-друге, зіграло свою роль і ставлення до нашої країни, у тому числі через те, що подібні змагання ще ніколи у нас не проводилося, гарантування, що змагання будуть проведені на високому рівні – напевно, все це послужило тому, що організатори надали нам право його провести”, - додав губернатор Київщини.

А.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що змагання такого класу і рівня проходять у дев’ять етапів. Зокрема, один із них відбудеться у Росії, в Казані, потім - на Київщині, далі - у Китаї.

"Якщо всі інші (місця проведення) були вирішені заздалегідь, ще у 2010 році, то цей, який відбудеться у нас, вирішувався у цьому місяці, і його надано нам. Таким чином, практично від сьогодні ми розпочинаємо підготовку до нього", - зазначив голова КОДА.