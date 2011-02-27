Результати матчів 28-го туру англійської Прем'єр-ліги
19:01, 27 лютого 2011Спорт
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А Бірмінгем виграв Кубок Ліги
Закінчилися сьогоднішні матчі 28-го туру англійської Прем`єр-ліги
Вест Хем - Ліверпуль 3:1 (Паркер 22, Ба 45, Крул 90+1 - Джонсон 83)
Манчестер Сіті - Фулхем 1:1 (Балотеллі 26 - Дафф 48)
Завтра тур продовжать Сток Сіті і Вест Бромвич
Матчі Челсі - Бірмінгем і Тоттенхем - Арсенал перенесені (на 20 квітня), оскільки Арсенал і Бірмінгем сьогодні розіграли фінал Кубка ліги.
Арсенал - Бірмінгем 1:2 (ван Персі 39 - Жигич 28, Мартинс 89)
Таким чином, Бірмінгем - володар Кубка Ліги.
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