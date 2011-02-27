На Київському водосховищі пройде етап Чемпіонату світу

Київська область отримала право на проведення в липні цього року етапу Чемпіонату світу з водної «Формули-1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у місті Іванків Київської області заявив губернатор Київщини Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

«Я вчора представляв Київську область в Монако, де нам надали право проводити етап Чемпіонату світу на Київському водосховищі в липні місяці по водній «Формулі-1», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

«Це, до речі, один із етапів з підготовки Київської області до святкування 80-річчя з дня заснування області», - додав губернатор.