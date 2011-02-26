Результати матчів 28 туру англійської Прем'єр-ліги
18:57, 26 лютого 2011Спорт
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Манчестер - без варіантів...
Англійська Прем`єр-ліга. 28 тур
Віган – Манчестер Юнайтед 0:4 (Ернандес 17, 74, Руні 83, Фабіо 87)
Евертон – Сандерленд 2:0 (Бекфорд 8, 39)
Астон Вілла – Блекберн 4:1 1 (Янг 49 пен., 82, Хенлі 62 авт., Даунінг 64 - Калініч 81)
Вулверхемптон – Блекпул 4:0 (Джервіс, 3, О’Хара 55, Ебенкс-Блейк 79, 90)
Ньюкасл – Болтон 1:1 1 (Нолан 18 - Старрідж 38)
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Решта матчів туру відбудеться
27 лютого
Вест Хем - Ліверпуль
Манчестер Сіті - Фулхем
28 лютогоСток Сіті - Вест Бромвич
20 квітня
Челсі - Бірмінгем
Тоттенхем - Арсенал
Крім того, 1 березня буде зіграний пропущений матч 18-го туруЧелсі - МЮ
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