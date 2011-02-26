Результати матчів 28 туру англійської Прем'єр-ліги

Манчестер - без варіантів...

Англійська Прем`єр-ліга. 28 тур Віган – Манчестер Юнайтед 0:4 (Ернандес 17, 74, Руні 83, Фабіо 87) Евертон – Сандерленд 2:0 (Бекфорд 8, 39) Астон Вілла – Блекберн 4:1 1 (Янг 49 пен., 82, Хенлі 62 авт., Даунінг 64 - Калініч 81) Вулверхемптон – Блекпул 4:0 (Джервіс, 3, О’Хара 55, Ебенкс-Блейк 79, 90) Ньюкасл – Болтон 1:1 1 (Нолан 18 - Старрідж 38) *** Решта матчів туру відбудеться 27 лютого Вест Хем - Ліверпуль Манчестер Сіті - Фулхем 28 лютого Сток Сіті - Вест Бромвич 20 квітня Челсі - Бірмінгем Тоттенхем - Арсенал Крім того, 1 березня буде зіграний пропущений матч 18-го туру Челсі - МЮ

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