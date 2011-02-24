Результати матчів Ліги Європи
21:47, 24 лютого 2011Спорт
2953
Металіст... не проходить до 1/8
Закінчилися перші з матчей-відповідей 1/16 Ліги Європи
Зеніт - Янг Бойз 3:1. Перший матч 1:2
Спартак - Базель 1:1 (3:2)
Ліверпуль - Спарта 1:0 (0:0)
Спортинг - Глазго Рейнджерс 2:2 (1:1)
Байєр - Металіст 2:0 (4:0)
ПСВ - Лілль 3:1 (2:2)
Нагадаємо, що раніше зіграли
ЦСКА - ПАОК 1:1 (1:0)
Порту - Севілья 0:1 (2:1)
***
У ці хвилини починаються зустрічі:
Брага - Лех (0:1)
Аякс - Андерлехт (3:0)
ПСЖ - БАТЕ (2:2)
Вільярреал - Наполі (0:0)
Штутгарт - Бенфіка (1:2)
Твенте - Рубін (2:0)
Манчестер Сіті - (0:0)
Динамо - Бешикташ (4:1)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter