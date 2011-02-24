Результати матчів Ліги Європи

21:47, 24 лютого 2011
Спорт
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Металіст... не проходить до 1/8

Закінчилися перші з матчей-відповідей 1/16 Ліги Європи

Зеніт - Янг Бойз 3:1. Перший матч 1:2

Спартак - Базель 1:1 (3:2)

Ліверпуль - Спарта 1:0 (0:0)

Спортинг - Глазго Рейнджерс 2:2 (1:1)

Байєр - Металіст 2:0 (4:0)

ПСВ - Лілль 3:1 (2:2)

Нагадаємо, що раніше зіграли

ЦСКА - ПАОК 1:1 (1:0)

Порту - Севілья 0:1 (2:1)

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У ці хвилини починаються зустрічі:

Брага - Лех (0:1)

Аякс - Андерлехт (3:0)

ПСЖ - БАТЕ (2:2)

Вільярреал - Наполі (0:0)

Штутгарт - Бенфіка (1:2)

Твенте - Рубін (2:0)

Манчестер Сіті - (0:0)

Динамо - Бешикташ (4:1)

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