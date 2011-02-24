Букмекери «виводять» Динамо в 1/8 Ліги Європи

Київське "Динамо" є фаворитом першого матчу 1 / 16 фіналу Ліги Європи-2010/2011 проти стамбульського "Бешикташа" за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill".

На перемогу української команди ставки приймаються як 1,67 до 1 (чим менший коефіцієнт, тим більша ймовірність події), а перемога турків оцінюється коефіцієнтом 5,00 до 1. Нічийний результат - 3,80 до 1.

В успіх харківського "Металіста" букмекери не вірять, приймаючи ставки на перемогу команди Мирона Маркевича з коефіцієнтом 9,00 до 1, у той час як виграш "Байєра" бачиться їм набагато вірогіднішим - 1,36 до 1. Нічийний результат - 4,50 до 1.

Нагадаємо, матч "Динамо" - "Бешикташ" відбудеться сьогодні в Києві о 22:05, пряма трансляція на "ICTV" та "Спорт 1". О 20:05 в Леверкузені почнуть свій матч "Байєр" і "Металіст". Початок гри о 20:05 за київським часом.

Gazeta.ua