Результати матчів Ліги чемпіонів
23:38, 23 лютого 2011Спорт
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Один гол на чотири команди
Сьогоднішніми іграми закінчилося коло перших матчів плей-офф 1/8 Ліги Чемпіонів УЄФА
Марсель - МЮ 0:0
Інтер - Баварія 0:1 (Гомес 90)
Матчі-відповіді відбудуться
8 березня
Шахтар - Рома. Перший матч 3:2
Барселона - Арсенал (1:2)
9 березня
Тоттенхем - Мілан (1:0)
Шальке 04 - Валенсія (1:1)
15 березня
МЮ - Марсель (0:0)
Баварія - Інтер (1:0)
16 березня
Челсі - Копенгаген (2:0)
Реал Мадрид - Ліон (1:1)
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