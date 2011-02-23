Результати матчів Ліги чемпіонів

23:38, 23 лютого 2011
Спорт
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Один гол на чотири команди

Сьогоднішніми іграми закінчилося коло перших матчів плей-офф 1/8 Ліги Чемпіонів УЄФА

Марсель - МЮ 0:0

Інтер - Баварія 0:1 (Гомес 90)

Матчі-відповіді відбудуться

8 березня

Шахтар - Рома. Перший матч 3:2

Барселона - Арсенал (1:2)

9 березня

Тоттенхем - Мілан (1:0)

Шальке 04 - Валенсія (1:1)

15 березня

МЮ - Марсель (0:0)

Баварія - Інтер (1:0)

16 березня

Челсі - Копенгаген (2:0)

Реал Мадрид - Ліон (1:1)

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