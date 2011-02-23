Результати матчів Ліги чемпіонів

Один гол на чотири команди

Сьогоднішніми іграми закінчилося коло перших матчів плей-офф 1/8 Ліги Чемпіонів УЄФА Марсель - МЮ 0:0 Інтер - Баварія 0:1 (Гомес 90) Матчі-відповіді відбудуться 8 березня Шахтар - Рома. Перший матч 3:2 Барселона - Арсенал (1:2) 9 березня Тоттенхем - Мілан (1:0) Шальке 04 - Валенсія (1:1) 15 березня МЮ - Марсель (0:0) Баварія - Інтер (1:0) 16 березня Челсі - Копенгаген (2:0) Реал Мадрид - Ліон (1:1)

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