Відбудеться прес-конференція, присвячена Міжнародному турніру з професійного боксу

23 травня о 12:00 у конференц-залі розважального комплексу «АРЕНА» відбудеться прес-конференція, присвячена Міжнародному турніру з професійного боксу «The King of the ring». Організатор змагань – промоутерська компанія National Box Promotion. Присутні: Віталій Кличко, Вадим Бухкалов, Юрій Нужненко. Представникам ЗМІ прохання повідомити про присутність. Тел. 8 (067) 405-43-29 (Світлана) E-mail: pr@nbp.com.ua www.boxnews.com.ua"

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