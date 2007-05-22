Відбудеться прес-конференція, присвячена Міжнародному турніру з професійного боксу
11:03, 22 травня 2007Спорт
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23 травня о 12:00 у конференц-залі розважального комплексу «АРЕНА» відбудеться прес-конференція, присвячена Міжнародному турніру з професійного боксу «The King of the ring».
Організатор змагань – промоутерська компанія National Box Promotion.
Присутні: Віталій Кличко, Вадим Бухкалов, Юрій Нужненко.
Представникам ЗМІ прохання повідомити про присутність.
Тел. 8 (067) 405-43-29 (Світлана)
E-mail: pr@nbp.com.ua
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