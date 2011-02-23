Стадіон «Шахтар» буде виглядати як у 1936 році
08:59, 23 лютого 2011Спорт
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Реконструювати дуже складно
Стадіон "Шахтар" у Донецьку буде реконструйований у своєму вигляді станом на 1936 рік.
Про це на зустрічі з вболівальниками розповів генеральний директор клубу Сергій Палкін.
"Не секрет, що стадіон "Шахтар" знаходиться над шахтними підробками і з технічної точки зору його реконструювати дуже складно. Деякі палі вже йдуть глибоко в землю. Але у нас в даний момент працює група експертів, яка розробляє оптимальний шлях реконструкції стадіону.
Ми хочемо на старому стадіоні "Шахтаря" відтворити архітектуру 1936 року, щоб наші вболівальники змогли своїми очима побачити той стадіон, з якого зароджувалася історія нашого клубу. Над цим зараз працюємо", - цитує Палкіна Чемпіон.
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