Результати матчів Ліги чемпіонів

Ввечері ще дві гри

Закінчилися чергові матчі 1/8 Ліги Чемпіонів УЄФА Копенгаген - Челсі 0:2 (Анелька 16, 54) Ліон - Реал Мадрид 1:1 (Гоміс 83 - Бензема 65) Сьогодні коло перших матчів 1/8 плей-офф завершать Марсель - МЮ і Інтер - Баварія *** Матчі-відповіді відбудуться 8 березня Шахтар - Рома. Перший матч 3:2 Барселона - Арсенал (1:2) 9 березня Тоттенхем - Мілан (1:0) Шальке 04 - Валенсія (1:1) 15 березня МЮ - Марсель (?:?) Баварія - Інтер (?:?) 16 березня Челсі - Копенгаген (2:0) Реал Мадрид - Ліон (1:1)

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