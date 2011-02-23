Результати матчів Ліги чемпіонів
07:54, 23 лютого 2011Спорт
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Ввечері ще дві гри
Закінчилися чергові матчі 1/8 Ліги Чемпіонів УЄФА
Копенгаген - Челсі 0:2 (Анелька 16, 54)
Ліон - Реал Мадрид 1:1 (Гоміс 83 - Бензема 65)
Сьогодні коло перших матчів 1/8 плей-офф завершать Марсель - МЮ і Інтер - Баварія
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Матчі-відповіді відбудуться
8 березня
Шахтар - Рома. Перший матч 3:2
Барселона - Арсенал (1:2)
9 березняТоттенхем - Мілан (1:0)
Шальке 04 - Валенсія (1:1)
15 березня
МЮ - Марсель (?:?)
Баварія - Інтер (?:?)
16 березняЧелсі - Копенгаген (2:0)
Реал Мадрид - Ліон (1:1)
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