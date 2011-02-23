Результати матчів Ліги чемпіонів

07:54, 23 лютого 2011
Спорт
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Ввечері ще дві гри

Закінчилися чергові матчі 1/8 Ліги Чемпіонів УЄФА

Копенгаген - Челсі 0:2 (Анелька 16, 54)

Ліон - Реал Мадрид 1:1 (Гоміс 83 - Бензема 65)

Сьогодні коло перших матчів 1/8 плей-офф завершать Марсель - МЮ і Інтер - Баварія

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Матчі-відповіді відбудуться

8 березня

Шахтар - Рома. Перший матч 3:2

Барселона - Арсенал (1:2)

9 березня

Тоттенхем - Мілан (1:0)

Шальке 04 - Валенсія (1:1)

15 березня

МЮ - Марсель (?:?)

Баварія - Інтер (?:?)

16 березня

Челсі - Копенгаген (2:0)

Реал Мадрид - Ліон (1:1)

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