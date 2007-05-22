Абрамович дозволив Шевченку повернутися в Мілан

Лондонський "Челсі" та італійський "Мілан" перед фіналом Ліги чемпіонів в Афінах проведуть переговори про повернення в міланський клуб Андрія Шевченка, пише у випуску від 22 травня видання The Sun. Капітан збірної України отримав дозвіл Романа Абрамовича на перехід в інший клуб.

"Мілан" розраховує або узяти українського форварда в оренду, або викупити його трансфер повністю за 12 мільйонів фунтів стерлінгів плюс грузинського захисника Каху Каладзе. Шевченко буде присутній на фіналі Ліги чемпіонів між "Міланом" і "Ліверпулем", одержавши особисту пропозицію від президента італійського клубу Сильвіо Берлусконі.

Нагадаємо, що "Челсі" придбав Шевченка у "Мілана" в кінці травня 2006 року за 30 мільйонів фунтів стерлінгів. У складі лондонського клубу в нинішньому сезоні українець провів 52 гри і забив 14 м`ячів. Як заміну Шевченкові "Челсі" розглядає варіант придбання у "Вест Хема" нападаючого збірної Аргентини Карлоса Тевеса.

Лента.ру