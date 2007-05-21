Блохін оприлюднив склад збірної на гру з Францією

У понеділок, 21 травня, головний тренер національної збірної України Олег Блохін оприлюднив список гравців, які готуватимуться до відбірного поєдинку Євро-2008 проти Франції, що пройде 2 червня в Парижі, та до товариської зустрічі з Новою Зеландією, котра запланована на 6 червня в Києві.

До списку Блохіна потрапив 21 виконавець, у тому числі три воротарі та вісімнадцять польових гравців. Серед них відсутні форвард англійського «Челсі» Андрій Шевченко, який, внаслідок пахової грижі, нещодавно переніс операцію, та київський динамівець Сергій Ребров, котрий останнім часом пропустив багато матчів клубу через травму.

Натомість нових прізвищ у складі збірної не з’явилося – тренерський штаб вирішив обійтися перевіреними бійцями. Втім, після довгої перерви до лав головної команди країни повернувся фланговий гравець донецького «Шахтаря» Олексій Гай. Коментуючи свій вибір, Олег Блохін зазначив: «Найбільше за все мене турбує стан тих із кандидатів, які не мають постійної ігрової практики в клубах, проводячи багато часу на лаві запасних».

Також наставник українців висловив свою стурбованість рівнем підготовки Андрія Вороніна, який після закінчення сезону в бундеслізі дещо випаде з тренувального процесу. Проте, за словами тренера, новобранець «Ліверпуля» підтримуватиме форму під наглядом Семена Альтмана у складі одеського «Чорноморця». Навчально-тренувальний збір національної команди розпочнеться 28 травня.

Найбільшу кількість виконавців – по п’ять – цього разу до збірної делегували три клуби: «Динамо», «Шахтар» та дніпропетровський «Дніпро». «Чорноморець» та полтавська «Ворскла» представлені в «паризькому» списку лише одним футболістом. Ще четверо виконавців виступають у закордонних чемпіонатах.

Склад збірної України Воротарі: Олександр Шовковський («Динамо» Київ), Максим Старцев («Дніпро» Дніпропетровськ), Андрій П’ятов («Ворскла» Полтава»).

Захисники: Андрій Несмачний («Динамо»), Дмитро Чигринський, Олександр Кучер (обидва – «Шахтар» Донецьк), Андрій Русол, Володимир Єзерський (обидва – «Дніпро»), В’ячеслав Свідерський («Чорноморець» Одеса).

Півзахисники: Олег Гусєв, Руслан Ротань, Тарас Михалик (усі – «Динамо»), Олексій Гай («Шахтар»), Сергій Назаренко, Олег Шелаєв (обидва – «Дніпро»), Анатолій Тимощук («Зеніт» Санкт-Петербург, Росія), Максим Калиниченко («Спартак» Москва, Росія), Євген Левченко («Гронінген», Нідерланди).

Нападники: Олексій Бєлік, Андрій Воробей (обидва – «Шахтар»), Андрій Воронін («Ліверпуль», Англія).

ФФУ