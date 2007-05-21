Ромаріо забив свій тисячний гол

Колишній нападаючий збірної Бразилії з футболу Ромаріо забив 1000-й гол у своїй кар`єрі, передає Бі-бі-сі

Ювілейний гол був забитий з пенальті в ході недільного матчу чемпіонату Бразилії з футболу в Ріо-де -Жанейро.

Правда при цьому, 41-річний Ромаріо визнає, що порахував голи, які забивав, коли був молодий і в товариських іграх.

В історії футболу є тільки один гравець, який забив тисячу м`ячів в офіційних матчах, - це бразилець Пеле.

Тисячний гол в своїй кар`єрі він також забив з пенальті - відбулося це 19 листопада 1969 року на стадіоні "Маракана".

Незважаючи на неординарну статистику підрахунку голів, Ромаріо був оточений натовпом уболівальників і колег по команді, які кинулися його вітати.

Матч між командами "Васко до Гаму" і "Спорт Ресифі" вдалося відновити тільки через 16 хвилин.

У телевізійному інтерв`ю Ромаріо присвятив забитий гол своїй сім`ї і дітям.

Проте досягнення Ромаріо навряд чи буде визнано Міжнародною федерацією футболу - згідно правилам ФІФА, враховуються тільки голи, забиті в офіційних змаганнях.