Мілевський очолив рейтинг Ліги Європи

Нападаючий київського «Динамо» Артем Мілевський очолив рейтинг гравців клубів-учасників Ліги Європи, які найчастіше заробляють штрафні удари для своїх команд у нинішньому розіграші турніру.

У всіх матчах Ліги Европи-2010/11 Мілевський порушував 34 рази. Друге і третє місця в опублікованому УЄФА рейтингу ділять нападник харківського «Металіста» Барселлос Тайсон і гравець віденського „Рапіда“ Танью Кайхон — ці виконавці принесли своїм командам по 22 штрафних удари. Замикають же першу п`ятірку ще один представник „Металіста“ — Едмар, і форвард бельгійського „Андерлехта“ Мубарак Буссуфа — по 20 фолів, пише ZN,UA з посиланням на матеріали ФК Динамо.

Рейтинг зароблених фолів:

1. Артем Мілевський („Динамо“) - 34 фоли

2. Барселлос Тайсон („Металіст“) - 22

3. Танью Кайхай („Рапід“) - 22

4. Мубарак Буссуфа („Андерлехт“) - 20

5. Едмар („Металіст“) - 20

В іншому рейтингу, де частіше за інших йдуть на порушення правил, впевнено лідирує нападаючий білоруського БАТЕ Віталій Родіонов. У цьому сезоні Ліги Європи він фолив 30 разів.

За ним із великим відривом йде Крістоф Шпіхер зі швейцарського „Янг Бойз“ (18 фолів), а серед великої групи гравців, які з показником у 16 фолів ділять між собою третє місце рейтингу грубіянів Ліги Європи, числиться капітан харківського «Металіста» Мілан Обрадовіч.