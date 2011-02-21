Суперник Шахтаря залишився без тренера

Клаудіо Раньєрі пішов у відставку з посади тренера футбольного клубу "Рома" після нищівної поразки команди в неділю в Генуї, повідомляє Бі-бі-сі.

У матчі з "Дженуа" "Рома" програла з рахунком 4:3, при тому, що клуб вів у рахунку 0:3. Це стало третьою поразкою клубу поспіль.

"Рома" - суперник донецького "Шахтаря" в 1/8 Ліги чемпіонів. У першій грі в Римі "Шахтар" виграв 3:2, матч-відповідь у Донецьку відбудеться 8 березня.