Мілевський очолив рейтинг Ліги Європи

Нападаючий київського «Динамо» Артем Мілевський очолив своєрідний рейтинг гравців клубів-учасників Ліги Європи, які найчастіше заробляють штрафні удари для своїх команд в нинішньому розіграші турніру.

У всіх матчах Ліги Європи-2010/11, що відбулися, на Мілевському фолили 34 рази. Друге і третє місця в оприлюдненому УЄФА рейтингу ділять нападаючий харківського «Металіста» Барселлос Тайсон і гравець віденського «Рапіда» Танью Кайхон - ці виконавці принесли своїм командам по 22 штрафних удари. Замикають першу п`ятірку ще один представник «Металіста» - Едмар і форвард бельгійського «Андерлехта» Мубарак Буссуфа - по 20 фолів.

Рейтинг зароблених фолів: 1. Артем Мілевський («Динамо») - 34 фоли 2. Барселлос Тайсон («Металіст») - 22 3. Танью Кайхан («Рапід») - 22 4. Мубарак Буссуфа («Андерлехт») - 20 5. Едмар («Металіст») - 20 У протилежному рейтингу, додає сайт ФК Динамо, присвяченому футболістам, які частіше за інших йдуть на порушення правив, впевнено лідирує нападаючий білоруського БАТЕ Віталій Родіонов. Цього сезону Ліги Європи він фолив 30 разів.

За ним з великим відставанням іде Крістоф Шпіхер з швейцарського «Янг Бойз» (18 фолів), а серед великої групи гравців, які з показником в 16 фолів ділять між собою третє місце рейтингу грубіянів Ліги Європи, зазначений капітан харківського «Металіста» Мілан Обрадович.