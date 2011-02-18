Фанів Шахтаря, які побилися в Римі, звільнили і відправили в Україну

Посольство України в Італійській Республіці підтвердило факт затримання італійськими поліцейськими 16 лютого ц.р. у м. Рим сімох громадян України - уболівальників ФК „Шахтар”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за інформацією дипустанови, 17 лютого ц.р. за сприяння консульських співробітників наші співвітчизники сплатили адміністративний штраф та того ж дня були звільнені і відправлені на Батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, італійські карабінери заарештували сімох українців - вболівальників футбольного клубу “Шахтар” (Донецьк) після матчу з “Ромою” 16 лютого в Римі.

За даними “Української газети в Італії”, між “збудженими перемогою та алкоголем” вболівальниками “Шахтаря” виникла сварка, яка переросла у бійку на площі Чінквеченто, навпроти головного залізничного вокзалу Риму - Терміні. Карабінери, які прибули на місце події, констатували жорстоку бійку між українськими фанами футболу віком від 19 до 37 років. Деякі з них потребували медичної допомоги.

Видання повідомляє, що поліція арештувала усіх сімох учасників бійки.