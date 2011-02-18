Сьомін сподівається на повний стадіон у матчі-відповіді

Київське "Динамо" багато працювало над стандартними положеннями взимку, і це принесло свої плоди.

Такої думки головний тренер киян Юрій Сьомін.

"Вітаю вболівальників з перемогою. Я вдячний хлопцям за те, що пройшли всі такі важкі збори. Вже із "Зенітом" ми грали у дуже непоганий футбол. Самовіддача була сьогодні на найвищому рівні. Але і "Бешикташ" міг забити неодноразово", - сказав він.

"Ми багато працювали над стандартними положеннями. На зборах були з цим проблеми, а сьогодні все було добре. Це складний елемент, але сьогодні він нам вдався", - додав тренер.

Проте, за словами Сьоміна, попереду повторний матч, який був дуже важким.

"Буде друга гра, і поставитися до неї треба дуже серйозно. Буде два вихідних, а потім піде інтенсивна робота. Сподіваємося на повний стадіон у матчі-відповіді", - цитує наставника dynamomania.com.

Нагадаємо, "Динамо" вчора на виїзді здобуло впевнену перемогу над "Бешикташем" 1-4.

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