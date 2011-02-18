Результати матчів Ліги Європи
У російських клубів день камбеків
Закінчилися сьогоднішні матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
Янг Бойз - Зеніт 2:1. Зеніт відкрив рахунок на 19-й хвилині, але пропустив на 46-й і 90+4.
Базель - Спартак М 2:3. Спартак пішов на перерву, програючи 0:2 (37, 41), але з надлишком відігрався (61, 69, 90).
Спарта - Ліверпуль 0:0
Глазго Рейнджерс - Спортинг 1:1
Лілль - ПСВ 2:2
Севілья - Порту 1:2
ПАОК - ЦСКА М 0:1
В інших сьогоднішніх зустрічах 1/16 Ліги Європи зафіксовані результати
Бешикташ - Динамо 1:4 (Куарежма 37 - Вукоєвич 27, Шевченко 50, Юссуф 57, Гусєв 90 пен.)
Металіст - Байєр 0:4 (Дердійок 23, Кастро 72, Сем 90, 90+2)
Рубін - Твенте 0:2
Лех (Познань) - Брага 1:0
Андерлехт - Аякс 0:3
Наполі - Вільярреал 0:0
БАТЕ - ПСЖ 2:2
Бенфіка - Штутгарт 2:1
Аріс - Манчестер Сіті 0:0 (матч пройшов 15 лютого)
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Команди зустрінуться у матчах-відповідях 24 лютого, кріме ЦСКА-ПАОК (22-го) і Порту - Севілья (23-го)