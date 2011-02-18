Результати матчів Ліги Європи

00:14, 18 лютого 2011
Спорт
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У російських клубів день камбеків

Закінчилися сьогоднішні матчі 1/16 фіналу Ліги Європи

Янг Бойз - Зеніт 2:1. Зеніт відкрив рахунок на 19-й хвилині, але пропустив на 46-й і 90+4.

Базель - Спартак М 2:3. Спартак пішов на перерву, програючи 0:2 (37, 41), але з надлишком відігрався (61, 69, 90).

Спарта - Ліверпуль 0:0

Глазго Рейнджерс - Спортинг 1:1

Лілль - ПСВ 2:2

Севілья - Порту 1:2

ПАОК - ЦСКА М 0:1

В інших сьогоднішніх зустрічах 1/16 Ліги Європи зафіксовані результати

Бешикташ - Динамо 1:4 (Куарежма 37 - Вукоєвич 27, Шевченко 50, Юссуф 57, Гусєв 90 пен.)

Металіст - Байєр 0:4 (Дердійок 23, Кастро 72, Сем 90, 90+2)

Рубін - Твенте 0:2

Лех (Познань) - Брага 1:0

Андерлехт - Аякс 0:3

Наполі - Вільярреал 0:0

БАТЕ - ПСЖ 2:2

Бенфіка - Штутгарт 2:1

Аріс - Манчестер Сіті 0:0 (матч пройшов 15 лютого)

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Команди зустрінуться у матчах-відповідях 24 лютого, кріме ЦСКА-ПАОК (22-го) і Порту - Севілья (23-го)

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