У Римі заарештували фанів "Шахтаря"

Італійські карабінери заарештували сімох українців - вболівальників футбольного клубу “Шахтар” (Донецьк) після матчу з “Ромою” 16 лютого в Римі.

Про це повідомляє сьогодні “Українська газета в Італії”.

Згідно з повідомленням, між “збудженими перемогою та алкоголем” вболівальниками “Шахтаря” виникла сварка, яка переросла у бійку на площі Чінквеченто, навпроти головного залізничного вокзалу Риму - Терміні.

Карабінери, які прибули на місце події, констатували жорстоку бійку між українськими фанами футболу віком від 19 до 37 років. Деякі з них потребували медичної допомоги.

Видання повідомляє, що поліція арештувала усіх сімох учасників бійки.

Сьогодні зранку вони постали перед судом, однак винесений вирок поки що невідомий.

Газета також зазначає, що сутички на стадіонах - не рідкість для Італії, однак в цьому випадку місцеві ЗМІ дивуються, як бійка могла статися між тіфозі однієї і тієї самої команди.