Динамо виграло у Бешикташа
21:53, 17 лютого 2011Спорт
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Результати матчів Ліги Європи
Відбувся матч 1/16 Ліги Європи в Стамбулі
Бешикташ - Динамо 1:4 (Куарежма 37 - Вукоєвич 27, Шевченко 50, Юссуф 57, Гусєв 90 пен.)
Команди зустрінуться у грі-відповіді в Києві 24 лютого.
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В інших сьогоднішніх зустрічах 1/16 Ліги Європи зафіксовані результати
Металіст - Байєр 0:4 (Дердійок 23, Кастро 72, Сем 90, 90+2)
Рубін - Твенте 0:2
Лех (Познань) - Брага 1:0
Андерлехт - Аякс 0:3
Наполи - Вільярреал 0:0
БАТЕ - ПСЖ 2:2
Бенфіка - Штутгарт 2:1
Аріс - Манчестер Сіті 0:0 (матч пройшов 15 лютого)
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У ці хвилини починаються зустрічі
Янг Бойз - Зеніт
Базель - Спартак М
Спарта - Ліверпуль
Глазго Рейнджерс - Спортинг
Лілль - ПСВ
Севілья - Порту
ПАОК - ЦСКА М
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