Динамо виграло у Бешикташа

21:53, 17 лютого 2011
Спорт
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Результати матчів Ліги Європи

Відбувся матч 1/16 Ліги Європи в Стамбулі

Бешикташ - Динамо 1:4 (Куарежма 37 - Вукоєвич 27, Шевченко 50, Юссуф 57, Гусєв 90 пен.)

Команди зустрінуться у грі-відповіді в Києві 24 лютого.

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В інших сьогоднішніх зустрічах 1/16 Ліги Європи зафіксовані результати

Металіст - Байєр 0:4 (Дердійок 23, Кастро 72, Сем 90, 90+2)

Рубін - Твенте 0:2

Лех (Познань) - Брага 1:0

Андерлехт - Аякс 0:3

Наполи - Вільярреал 0:0

БАТЕ - ПСЖ 2:2

Бенфіка - Штутгарт 2:1

Аріс - Манчестер Сіті 0:0 (матч пройшов 15 лютого)

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У ці хвилини починаються зустрічі

Янг Бойз - Зеніт

Базель - Спартак М

Спарта - Ліверпуль

Глазго Рейнджерс - Спортинг

Лілль - ПСВ

Севілья - Порту

ПАОК - ЦСКА М

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