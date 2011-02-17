Динамо виграло у Бешикташа

Результати матчів Ліги Європи

Відбувся матч 1/16 Ліги Європи в Стамбулі Бешикташ - Динамо 1:4 (Куарежма 37 - Вукоєвич 27, Шевченко 50, Юссуф 57, Гусєв 90 пен.) Команди зустрінуться у грі-відповіді в Києві 24 лютого. *** В інших сьогоднішніх зустрічах 1/16 Ліги Європи зафіксовані результати Металіст - Байєр 0:4 (Дердійок 23, Кастро 72, Сем 90, 90+2) Рубін - Твенте 0:2 Лех (Познань) - Брага 1:0 Андерлехт - Аякс 0:3 Наполи - Вільярреал 0:0 БАТЕ - ПСЖ 2:2 Бенфіка - Штутгарт 2:1 Аріс - Манчестер Сіті 0:0 (матч пройшов 15 лютого) *** У ці хвилини починаються зустрічі Янг Бойз - Зеніт Базель - Спартак М Спарта - Ліверпуль Глазго Рейнджерс - Спортинг Лілль - ПСВ Севілья - Порту ПАОК - ЦСКА М

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter