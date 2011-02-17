Байєр у Металіста виграв і дотис

19:50, 17 лютого 2011
Спорт
2769

Результат матчу Ліги Європи

Відбувся матч 1/16 Ліги Європи в Харкові

Металіст - Байєр 0:4 (Дердійок 23, Кастро 72, Сем 90, 90+2)

Команди зустрінуться у грі-відповіді в Леверкузені 24 лютого

У Казані вже зіграли Рубін і Твенте. Рахунок 0:2 на користь гостей.

Нагадаємо, що позавчора Аріс і Манчестер Сіті розійшлися нульовою нічиєю.

***

У ці хвилини починаються інші матчі 1/16 фіналу

Бешикташ - Динамо

Лех (Познань) - Брага

Андерлехт - Аякс

Наполі - Вільярреал

БАТЕ - ПСЖ

Бенфіка - Штутгарт

... а за дві години

Янг Бойз - Зеніт

Базель - Спартак М

Спарта - Ліверпуль

Глазго Рейнджерс - Спортинг

Лілль - ПСВ

Севілья - Порту

ПАОК - ЦСКА М

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter