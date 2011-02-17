Байєр у Металіста виграв і дотис
19:50, 17 лютого 2011Спорт
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Результат матчу Ліги Європи
Відбувся матч 1/16 Ліги Європи в Харкові
Металіст - Байєр 0:4 (Дердійок 23, Кастро 72, Сем 90, 90+2)
Команди зустрінуться у грі-відповіді в Леверкузені 24 лютого
У Казані вже зіграли Рубін і Твенте. Рахунок 0:2 на користь гостей.
Нагадаємо, що позавчора Аріс і Манчестер Сіті розійшлися нульовою нічиєю.
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У ці хвилини починаються інші матчі 1/16 фіналу
Бешикташ - Динамо
Лех (Познань) - Брага
Андерлехт - Аякс
Наполі - Вільярреал
БАТЕ - ПСЖ
Бенфіка - Штутгарт
... а за дві години
Янг Бойз - Зеніт
Базель - Спартак М
Спарта - Ліверпуль
Глазго Рейнджерс - Спортинг
Лілль - ПСВ
Севілья - Порту
ПАОК - ЦСКА М
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