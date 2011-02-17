Байєр у Металіста виграв і дотис

Результат матчу Ліги Європи

Відбувся матч 1/16 Ліги Європи в Харкові Металіст - Байєр 0:4 (Дердійок 23, Кастро 72, Сем 90, 90+2) Команди зустрінуться у грі-відповіді в Леверкузені 24 лютого У Казані вже зіграли Рубін і Твенте. Рахунок 0:2 на користь гостей. Нагадаємо, що позавчора Аріс і Манчестер Сіті розійшлися нульовою нічиєю. *** У ці хвилини починаються інші матчі 1/16 фіналу Бешикташ - Динамо Лех (Познань) - Брага Андерлехт - Аякс Наполі - Вільярреал БАТЕ - ПСЖ Бенфіка - Штутгарт ... а за дві години Янг Бойз - Зеніт Базель - Спартак М Спарта - Ліверпуль Глазго Рейнджерс - Спортинг Лілль - ПСВ Севілья - Порту ПАОК - ЦСКА М

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