Підсумки 27 туру Чемпіонату України з футболу

Завершився другий ігровий день 27 туру Чемпіонату України з футболу. Зіграно 4 матчі:

Металург (Запоріжжя) - Дніпро (Дніпропетровськ) 1:1

Зоря (Луганськ) - Ворскла (Полтава) 0:0

Чорноморець (Одеса) – Сталь (Алчевськ) 3:0

Металург (Донецьк) – Арсенал (Київ) 2:1

Нагадаємо, що напередодні Динамо вдома виграло 2:0 у ФК Харків, харківський Металіст з таким же рахунком розправився з Іллічівцем, і у двох матчах була зафіксована нульова нічия: Карпати (Львів) - Шахтар (Донецьк), Кривбас (Кривий Ріг) – Таврія (Сімферополь)

У підсумку Динамо з 67 очками зберігає лідерство, у Шахтаря 61 очко, Металіст зміцнився на третій позиції - 54.