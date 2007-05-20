Підсумки 27 туру Чемпіонату України з футболу
19:50, 20 травня 2007Спорт
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Сьогодні зіграно 4 матчі
|Захисник “Динамо” Андрій Несмачний бореться за м`яч з гравцями ФК “Харків” під час матчу 27-го туру чемпіонату України в Києві
Металург (Запоріжжя) - Дніпро (Дніпропетровськ) 1:1
Зоря (Луганськ) - Ворскла (Полтава) 0:0
Чорноморець (Одеса) – Сталь (Алчевськ) 3:0
Металург (Донецьк) – Арсенал (Київ) 2:1
Нагадаємо, що напередодні Динамо вдома виграло 2:0 у ФК Харків, харківський Металіст з таким же рахунком розправився з Іллічівцем, і у двох матчах була зафіксована нульова нічия: Карпати (Львів) - Шахтар (Донецьк), Кривбас (Кривий Ріг) – Таврія (Сімферополь)
У підсумку Динамо з 67 очками зберігає лідерство, у Шахтаря 61 очко, Металіст зміцнився на третій позиції - 54.
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