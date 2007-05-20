Кличко випробував першу в Україні канатну дорогу для водних лиж

У Києві відкрили першу в Україні канатну дорогу для водних лиж. Комплекс призначений як для любителів, так і для професійних спортсменів.

Як передає “5-й канал”, саме через відсутність аналогічних баз для катання, Україна поки що жодного разу не брала участі у змаганнях з цього виду спорту.

Канатна дорога є екологічно чистішою та дешевшою за катери, які зазвичай використовують у водному спорті. Організатори гарантують, що катання буде доступним для всіх категорій населення. Воднолижний спорт не передбачає вікових обмежень. Для нього також не потрібно спеціальної фізичної підготовки.

Першим канатну дорогу випробував український боксер, депутат Київради Віталій КЛИЧКО. До цього він ще жодного разу не ставав на водні лижі.