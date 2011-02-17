Матч Металіст - Байєр розпочнеться на 4 години раніше

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи між футбольними клубами «Металіст» (Харків) і «Байєр» (Ліверкузен, Німеччина), який відбудеться сьогодні, 17 лютого, через сильний мороз у Харкові розпочнеться на 4 години раніше – не о 22.00, як було заплановано, а о 18.00.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі «Металіста», відповідне рішення ухвалила УЄФА.

У прес-службі зазначили, що придбані раніше квитки на матч залишаються дійсними.

За даними метеорологів, у Харкові сьогодні ввечері прогнозується 18 градусів морозу.

За словами головного тренера «Металіста» Мирона МАРКЕВИЧА, сьогодні його команда гратиме «з однією з найкращих команд Бундесліги». «Команда добре укомплектована, зараз показує непогану гру, особливо в останньому матчі з «Айнтрахтом». Те, що в Бундеслізі пройшло вже 5 турів цього року, плюс для «Байєра» перед нашим матчем», - сказав М.МАРКЕВИЧ на прес-конференції. Водночас, додав він, у «Металіста» не вийдуть на матч кілька ключових гравців. «У нас є проблеми. Точно не гратимуть ТАТО, ЕДМАР. БОРДІЯН, на жаль, отримав травму в грі за збірну. ДЕВІЧ також отримав травму в грі за збірну. Під питанням ВІЛЬЯГРА, сьогодні він скаже, чи може грати».

М.МАРКЕВИЧ повідомив, що у складі «Металіста» сьогодні на поле вперше в офіційному матчі вийдуть аргентинські легіонери Джонатан КРІСТАЛЬДО і Себастьян БЛАНКО, контракти з якими було підписано у січні (загальна сума двох контрактів 14,7 млн. євро). «Як виявлять себе новачки - залежить більше від них, - сказав тренер. - Я би попросив наших гостинних уболівальників добре зустріти хлопців і допомогти їм адаптуватися. Адже завтра вони вийдуть перший раз при такій аудиторії».

За словами головного тренера «Байєра» Йозефа ХАЙНКЕСА, травмованих у його клубі немає, але сьогодні не гратимуть провідні футболісти Міхаель БАЛЛАК та Фабіан ГІФЕР.

«Щодо погодних умов, - сказав на прес-конференції Й.ХАЙНКЕНС, - то це стосуватиметься обох команд. Ми зустрічали таку погодуув Тронхеймі, так що секрет підготовки до матчів у погану погоду в нас є. Незважаючи на холод, я гадаю, обидві команди добре підготувалися, і, сподіваюся, матч буде цікавим. Я також хочу відзначити, що вивчав історію ігор «Металіста» у Єврокубках і упевнений, що харків`яни будуть дуже добре підготовлені до матчу. Незважаючи на такий холод, «Байєр» прагнутиме отримати перемогу навіть з таким серйозним суперником».

За інформацією сайту ФК «Металіст», матч судитиме арбітр Серж ГУМЕННІ (Бельгія). Він має у своєму послужному списку понад півтори сотні матчів у вищому дивізіоні чемпіонату Бельгії. За плечима арбітра також більше десяти матчів вищого дивізіону чемпіонату Нідерландів, а також матчі Ліги Європи, Ліги чемпіонів і збірних. У 2007 році бельгійський портал HLN.be визнав С.ГУМЕННІ найгіршим арбітром року. 17 листопада 2010 року цей арбітр проводив товариський матч між збірними Швейцарії та України, який завершився з рахунком 2-2. Суддя пред`явив гравцям 4 жовті картки (3 - українцям).

У 2009 році цей арбітр провів матч «Динамо» - «Валенсія». Поєдинок завершився з рахунком 1-1. Суперникам було показано по 3 жовті картки, а в середині другого тайму за симуляцію був видалений Артем МІЛЕВСЬКИЙ.

У цілому в міжнародній кар`єрі С.ГУМЕННІ 47 матчів. У середньому він показує 4,6 жовтих картки (2,06 господарям і 2,53 гостям). У кожному четвертому матчі арбітр видаляє гравців з поля, а майже у кожному п`ятому вказує на 11-метрову позначку, подає статистику сайт «Металіста».