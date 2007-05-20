Цушко показав “клас” у кросі (фоторепортаж)

У суботу в столичному Гідропарку відбувся незвичний чемпіонат з легкоатлетичного кросу. У змаганнях взяли участь 800 співробітників центрального апарату МВС, включаючи його керівництво.

Серед учасників був і міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО.

Провести нинішній чемпіонат вирішили, щоб перевірити спортивну силу, і щоб «показати свої сили через спорт», зазначив міністр.

«Я сам не п’ю, не курю, але до спорту трішечки лінивий. Всім рекомендую харчуватися в режимі, знаходити час, хоча б для півгодини, для спорту, і не вечеряти після 19.00», - зазначив ЦУШКО.

На цьому зупинятися міністр не збирається, він уже кинув виклик керівництву інших правоохоронних та силових відомств. Вони матимуть усі шанси позмагатися з МВС у легкій атлетиці, оскільки В.ЦУШКО має намір зробити такі змагання традиційними. «Мета свята - показати, що міліція - мирні люди, і відпочивають мирно, по-людськи, і показати приклад для інших відомств - нехай повторюють», - сказав він.

Фото Олександра Синиці/УНІАН