Бешикташ - Динамо: на кого ставлять букмекери

Сьогодні відбудуться перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. У одному з них київське «Динамо» зіграє на виїзді з турецьким «Бешикташем» (трансляція о 20.00 на телеканалі ICTV). Згідно з котируваннями авторитетної букмекерської контори William Hill, фаворитом у цьому поєдинку вважається стамбульська команда. Ставки на її перемогу приймаються з коефіцієнтом 2,1, тоді як показник успіху «Динамо» складає 3,1. Нічийний результат вважається найменш імовірним результатом — ставки на мирову приймаються з коефіцієнтом 3,3.

Втім, незважаючи на теоретичну перевагу «Бешикташа» в сьогоднішньому матчі, фаворитом в двохматчевій дуелі вважається «Динамо». Ставки на те, що кияни вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи приймаються з коефіцієнтом 1,6. У турків вірять куди менше — відповідний показник успіху «Бешикташа» за сумою двох матчів складає 2,2.

Динамо Киев от Шурика