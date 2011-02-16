Шахтар виграв у Роми

23:38, 16 лютого 2011
Спорт
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Результати матчів Ліги Чемпіонів

Закінчилися сьогоднішні матчі 1/8 Ліги Чемпіонів УЄФА

Рома - Шахтар 2:3 (Перротта 28, Менез 61 - Жадсон 29, Коста 35, Адріано 41)

Арсенал - Барселона 2:1 (ван Персі 78, Аршавін 83 - Вілья 26)

Матчі у відповідь матчі відбудуться 8 березня

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Нагадаємо, що вчора зіграли...

Валенсія - Шальке-04 1:1 (Сольдадо 17 - Рауль 64)

Мілан - Тоттенхем 0:1 (Крауч 80)

... а в наступних матчах 1/8 зіграють

22 лютого Копенгаген - Челсі, Ліон - Реал (Мадрид)

23 лютого Марсель - МЮ, Інтер - Баварія

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