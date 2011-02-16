Шахтар виграв у Роми

Результати матчів Ліги Чемпіонів

Закінчилися сьогоднішні матчі 1/8 Ліги Чемпіонів УЄФА Рома - Шахтар 2:3 (Перротта 28, Менез 61 - Жадсон 29, Коста 35, Адріано 41) Арсенал - Барселона 2:1 (ван Персі 78, Аршавін 83 - Вілья 26) Матчі у відповідь матчі відбудуться 8 березня *** Нагадаємо, що вчора зіграли... Валенсія - Шальке-04 1:1 (Сольдадо 17 - Рауль 64) Мілан - Тоттенхем 0:1 (Крауч 80) ... а в наступних матчах 1/8 зіграють 22 лютого Копенгаген - Челсі, Ліон - Реал (Мадрид) 23 лютого Марсель - МЮ, Інтер - Баварія

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter