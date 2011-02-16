Львівщина очікує 90 млн. грн. на підготовку до Олімпіади-2022

23:01, 16 лютого 2011
Спорт
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Про це повідомив Михайло Цимбалюк

До кінця 2011 року Львівщина очікує на 90 млн. грн. бюджетних коштів на підготовку до проведення зимової Олімпіади 2022 року.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК.

Він нагадав, що до кінця 2014 року Львів має подати заявку у Міжнародний олімпійський комітет на отримання права на проведення зимової Олімпіади 2022 року. “Це амбітні плани, але вони в стадії реалізації”, - сказав губернатор.

Він зазначив, що цього року область має з державного бюджету вже отримати 90 млн. грн. на початок реалізації програми підготовки об’єктів до Олімпійських ігор. М.ЦИМБАЛЮК сказав, що ця програма дасть можливість у Львові побудувати льодовий палац, ще декілька об’єктів, олімпійське селище, а також розвивати гірськолижні курорти на території області. “І ми сподіваємось, що спільними планами це вдасться реалізувати”, – додав він.

Також він зазначив, що завданням області є забезпечити ефективне функціонування закладів спортивної сфери і після проведення великих міжнародних змагань. “Щоб вони ефективно використовувалися державою і з цього мали користь не тільки Львівщина, а й вся Україна. Гірськолижні курорти – це також довготривала перспектива. Слід подумати, як ми будемо використовувати ці об’єкти після Олімпіади, або якщо Україна це право не отримає”, – сказав М.ЦИМБАЛЮК.

 

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