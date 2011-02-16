У Динамо перед матчем Ліги Європи зникли бутси

Перед четверговим матчем Ліги Європи з "Бешикташем" у гравців "Динамо" зникли бутси. Трапилося це під час перельоту з Малаги до Стамбулу, пише газета "Сегодня".

Зникли особисті сумки футболістів, в яких вони возять спортивне взуття. А ось ігрова форма, яку команда доставляє в спеціальних металевих контейнерах, благополучно долетіла. В іспанському аеропорту стверджують, що все відправили.

Зараз тривають пошуки. Як сказав півзахисник "Динамо" Огнен Вукоєвіи: "Якщо бутси не відшукаються, доведеться купувати нові в Стамбулі. А це погано, тому що до нових ще не встигнемо звикнути".

Сьогоднішнє тренування "Динамо" - о 18:00.