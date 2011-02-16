Луческу розповів про готовність Шахтаря до матчу Ліги чемпіонів

Напередодні матчу 1 / 8 фіналу Ліги чемпіонів з італійською «Ромою» (сьогодні о 21.45, пряма трансляція - ТРК "Україна") наставник «Шахтаря» Мірча Луческу розповів про готовність "гірників" до гри після зимової переви.

Про збори

"Спочатку, звичайно, потрібно було відновити функціональний стан команди. Це зробити виявилося набагато легше, ніж налагодити взаємодію гравців, яка у нас була на дуже хорошому рівні в кінці року. Тому на першому зборі в Еміратах ми допускали помилки, яких зазвичай собі не дозволяємо. Але на другому зборі в Іспанії команда вже виглядала набагато краще і адаптувалася до тих принципів, яких я вимагав. Від гри до гри виглядали все краще і краще. В останньому матчі до виклику наших збірників в національні команди ми продемонстрували хороший футбол, обігравши «Русенборг» з рахунком 4:1. Потім, природно, було складніше, тому що 14 гравців роз`їхалися у свої збірні і зібралися лише 11 числа. Після цього, знаючи, що в Донецьку погодні умови будуть некомфортними, ми вирішили приїхати сюди раніше і готуватися вже безпосередньо до гри з «Ромою».

Про суперника

"Не хотілося б про це говорити в присутності всіх, але я б відзначив, що для «Роми» незвично програвати поспіль три матчі. Я маю на увазі, що гра з «Брешією», яка закінчилася з результатом 1:1, в принципі, рівносильна поразці. Зараз у команді присутня певна нервозність. А що стосується завтрашньої гри, то добре сказав про нас у своєму останньому інтерв`ю Арсен Венгер: цю молоду і дуже перспективну команду дуже складно обіграти, особливо в Донецьку. Сподіваюся, що наші гравці доведуть відповідність цих слів дійсності в завтрашній грі".

Прес-служба ФК Шахтар