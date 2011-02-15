Результати матчів Ліги Чемпіонів
23:45, 15 лютого 2011Спорт
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Завтра грає Шахтар
Закінчилися сьогоднішні матчі 1/8 Ліги Чемпіонів УЄФА
Валенсія - Шальке-04 1:1 (Сольдадо 17 - Рауль 64)
Мілан - Тоттенхем 0:1 (Крауч 80)
Наступні матчі 1/8 відбудуться:
16 лютого Рома - Шахтар, Арсенал - Барселона
22 лютого Копенгаген - Челсі, Ліон - Реал (Мадрид)
23 лютого Марсель - МЮ, Інтер - Баварія
Матчі у відповідь призначені на 8-9 і 15-16 березня
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