Результати матчів Ліги Чемпіонів

Завтра грає Шахтар

Закінчилися сьогоднішні матчі 1/8 Ліги Чемпіонів УЄФА Валенсія - Шальке-04 1:1 (Сольдадо 17 - Рауль 64) Мілан - Тоттенхем 0:1 (Крауч 80) Наступні матчі 1/8 відбудуться: 16 лютого Рома - Шахтар, Арсенал - Барселона 22 лютого Копенгаген - Челсі, Ліон - Реал (Мадрид) 23 лютого Марсель - МЮ, Інтер - Баварія Матчі у відповідь призначені на 8-9 і 15-16 березня

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