Результати матчів Ліги Чемпіонів

23:45, 15 лютого 2011
Спорт
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Завтра грає Шахтар

Закінчилися сьогоднішні матчі 1/8 Ліги Чемпіонів УЄФА

Валенсія - Шальке-04 1:1 (Сольдадо 17 - Рауль 64)

Мілан - Тоттенхем 0:1 (Крауч 80)

Наступні матчі 1/8 відбудуться:

16 лютого Рома - Шахтар, Арсенал - Барселона

22 лютого Копенгаген - Челсі, Ліон - Реал (Мадрид)

23 лютого Марсель - МЮ, Інтер - Баварія

Матчі у відповідь призначені на 8-9 і 15-16 березня

 

 

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