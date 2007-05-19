Собаку Моурінью вислали з Англії

Собака тренера лондонського футбольного клубу "Челсі" Жозе Моурінью у п`ятницю повернувся до Португалії у супроводі дружини тренера, повідомила адвокат Моурінью.

"При повному інформуванні та підтримці з боку британських органів контролю за здоров`ям тварин, сімейний вихованець Моурінью, Лея, повернулася сьогодні вдень до Португалії у супроводі пані Моурінью", - повідомила у п`ятницю ввечері адвокат Елізабет Робінсон.

Вона закликала журналістів з повагою ставитися до сімейного життя португальського тренера і не турбувати в першу чергу його дружину Тамі та дітей.

"Пан Моурінью просить дати йому можливість сфокусуватися на завтрашніх завданнях футбольного клубу "Челсі", - додала вона. (Сьогодні "Челсі" битиметься з "Манчестером Юнайтед" за Кубок англійської Футбольної асоціації на лондонському стадіоні "Уемблі". - УНІАН).

Минулого вівторка Моурінью був заарештований за порушення правил карантину тварин. Повідомляється, що він вивозив свого йоркширського тер`єра за кордон і ввіз собаку назад без виконання належних карантинних процедур.

Як заявив журналістам представник Скотланд-ярду, в середу "...44-річний чоловік був заарештований за підозрою в тому, що перешкоджає діям поліції, і доставлений в поліцейську ділянку на заході Лондона. Згодом йому було винесено попередження за те, що перешкоджання роботі поліції".

Сам Моурінью був відпущений, а його собака "депортований" відповідно до британського закону про здоров`я тварин 1981 року і постановою про боротьбу зі сказом 1974 року.

РІА "Новости"