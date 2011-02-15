Результати 27-го туру англійської Прем'єр-ліги
Челсі домігся лише нульової нічиєї
Закінчився останній матч 27-го туру англійської Прем`єр-ліги
Фулхем - Челсі 0:0
Нагадаємо, що раніше зіграли
МЮ - Манчестер Сіті - 2:1 (Нані 41, Руні 78 - Сілва 65)
Бірмінгем - Сток Сіті - 1:0 (Жигіч 90).
Вест Бромвич - Вест Хем - 3:3 (Дорранс 3, Томас 8, Рід 32, авт. - Д.Ба 51, 83, Коул 58)
Арсенал - Вулверхемптон - 2:0 (ван Персі 16, 56).
Ліверпуль - Віган - 1:1 (Мейрелеш 24 - Гохурі 65).
Блекпул - Астон Вілла - 1:1 (Гранде 14 - Агбонлахор 10)
Блекберн - Ньюкасл - 0:0
Сандерленд - Тоттенхем - 1:2 (Г`ян 11, Кранчар 57 - М.Доусон 44)
Болтон - Евертон - 2:0 (Кехілл 10, Старрідж 67).
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Між 27 и 28 туром будуть зіграні пропущені матчі 18-го туру
15 лютого Бірмінгем - Ньюкасл
20 лютого Вест Бромвич - Вулверхемптон
22 лютого Блекпул - Тоттенхем
23 лютого Арсенал - Сток Сіті
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Матчі 28-го туру відбудуться
26 лютого
Вулверхемптон - Блекпул
Віган - МЮ
Евертон - Сандерленд
Ньюкасл - Болтон
Астон Вілла - Блекберн
27 лютогоВест Хем - Ліверпуль
Ман Сіті - Фулхем
28 лютого
Сток Сіті - Вест Бромвич
*Дата проведення ще двох матчів (Челсі - Бірмінгем і Тоттенхем - Арсенал) поки не зазначається.