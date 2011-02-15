Результати 27-го туру англійської Прем'єр-ліги

00:15, 15 лютого 2011
Спорт
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Челсі домігся лише нульової нічиєї

Закінчився останній матч 27-го туру англійської Прем`єр-ліги

Фулхем - Челсі 0:0

Нагадаємо, що раніше зіграли

МЮ - Манчестер Сіті - 2:1 (Нані 41, Руні 78 - Сілва 65)

Бірмінгем - Сток Сіті - 1:0 (Жигіч 90).

Вест Бромвич - Вест Хем - 3:3 (Дорранс 3, Томас 8, Рід 32, авт. - Д.Ба 51, 83, Коул 58)

Арсенал - Вулверхемптон - 2:0 (ван Персі 16, 56).

Ліверпуль - Віган - 1:1 (Мейрелеш 24 - Гохурі 65).

Блекпул - Астон Вілла - 1:1 (Гранде 14 - Агбонлахор 10)

Блекберн - Ньюкасл - 0:0

Сандерленд - Тоттенхем - 1:2 (Г`ян 11, Кранчар 57 - М.Доусон 44)

Болтон - Евертон - 2:0 (Кехілл 10, Старрідж 67).

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Між 27 и 28 туром будуть зіграні пропущені матчі 18-го туру

15 лютого Бірмінгем - Ньюкасл

20 лютого Вест Бромвич - Вулверхемптон

22 лютого Блекпул - Тоттенхем

23 лютого Арсенал - Сток Сіті

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Матчі 28-го туру відбудуться

26 лютого

Вулверхемптон - Блекпул

Віган - МЮ

Евертон - Сандерленд

Ньюкасл - Болтон

Астон Вілла - Блекберн

27 лютого

Вест Хем - Ліверпуль

Ман Сіті - Фулхем

28 лютого

Сток Сіті - Вест Бромвич

*Дата проведення ще двох матчів (Челсі - Бірмінгем і Тоттенхем - Арсенал) поки не зазначається.

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