Результати 27-го туру англійської Прем'єр-ліги

Челсі домігся лише нульової нічиєї

Закінчився останній матч 27-го туру англійської Прем`єр-ліги Фулхем - Челсі 0:0 Нагадаємо, що раніше зіграли МЮ - Манчестер Сіті - 2:1 (Нані 41, Руні 78 - Сілва 65) Бірмінгем - Сток Сіті - 1:0 (Жигіч 90). Вест Бромвич - Вест Хем - 3:3 (Дорранс 3, Томас 8, Рід 32, авт. - Д.Ба 51, 83, Коул 58) Арсенал - Вулверхемптон - 2:0 (ван Персі 16, 56). Ліверпуль - Віган - 1:1 (Мейрелеш 24 - Гохурі 65). Блекпул - Астон Вілла - 1:1 (Гранде 14 - Агбонлахор 10) Блекберн - Ньюкасл - 0:0 Сандерленд - Тоттенхем - 1:2 (Г`ян 11, Кранчар 57 - М.Доусон 44) Болтон - Евертон - 2:0 (Кехілл 10, Старрідж 67). *** Між 27 и 28 туром будуть зіграні пропущені матчі 18-го туру 15 лютого Бірмінгем - Ньюкасл 20 лютого Вест Бромвич - Вулверхемптон 22 лютого Блекпул - Тоттенхем 23 лютого Арсенал - Сток Сіті *** Матчі 28-го туру відбудуться 26 лютого Вулверхемптон - Блекпул Віган - МЮ Евертон - Сандерленд Ньюкасл - Болтон Астон Вілла - Блекберн 27 лютого Вест Хем - Ліверпуль Ман Сіті - Фулхем 28 лютого Сток Сіті - Вест Бромвич *Дата проведення ще двох матчів (Челсі - Бірмінгем і Тоттенхем - Арсенал) поки не зазначається.

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