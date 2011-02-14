Супергол Руні наближає МЮ до чемпіонства

"Манчестер Юнайтед" зробив серйозний крок до чемпіонства, здолавши з рахунком 2:1 володаря третьої сходинки "Манчестер Сіті", який, зігравши на матч більше, відстає від команди сера Алекса Фергюсона на вісім очок.

Вирішальний м`яч у манчестерському дербі фантастичним ударом через себе забив Вейн Руні.

"Тепер усі розмови будуть тільки про переможний гол. Неймовірно!", - не приховував емоцій після фінального свистка наставник "МЮ".

Друге місце зберіг "Арсенал", з рахунком 2:0 узяв гору над "Вулверхемптоном". Дублем у цій зустрічі відзначився Робін ван Персі, в активі якого десять голів у семи останніх зустрічах.

27-й тур

МЮ - Манчестер Сіті - 2:1 (Нані 41, Руні 78 - Сілва 65)

Бірмінгем - Сток Сіті - 1:0 (Жигіч 90).

Вест Бромвич - Вест Хем - 3:3 (Дорранс 3, Томас 8, Рід 32, авт. - Д.Ба 51, 83, Коул 58)

Арсенал - Вулверхемптон - 2:0 (ван Персі 16, 56).

Ліверпуль - Віган - 1:1 (Мейрелеш 24 - Гохурі 65).

Блекпул - Астон Вілла - 1:1 (Гранде 14 - Агбонлахор 10)

Блекберн - Ньюкасл - 0:0

Сандерленд - Тоттенхем - 1:2 (Г`ян 11, Кранчар 57 - М.Доусон 44)

Болтон - Евертон - 2:0 (Кехілл 10, Старрідж 67).

Матч Фулхем - Челсі відбудеться сьогодні о 22.00 за київським часом.

Gazeta.ua