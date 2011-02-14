Блохін: Помічником не працював би навіть у Лобановського
09:54, 14 лютого 2011Спорт
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Не може "понижувати планку"
Олег Блохін не погодиться стати помічником Марчело Ліппі, якщо той очолить збірну України.
Про це тренер розповів в програмі "Інший футбол".
"Навіть у Лобановского я не був би помічником, з тієї простої причини, що я вже головний тренер, я не можу понижувати планку.
Тому, що стосується Ліппі або кого-небудь ще, звичайно, можна взяти щось корисне, але помічником я б ніколи не був", - цитує тренера Чемпіон
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