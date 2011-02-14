Блохін: Помічником не працював би навіть у Лобановського

Олег Блохін не погодиться стати помічником Марчело Ліппі, якщо той очолить збірну України.

Про це тренер розповів в програмі "Інший футбол".

"Навіть у Лобановского я не був би помічником, з тієї простої причини, що я вже головний тренер, я не можу понижувати планку.

Тому, що стосується Ліппі або кого-небудь ще, звичайно, можна взяти щось корисне, але помічником я б ніколи не був", - цитує тренера Чемпіон