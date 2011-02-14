Роналдо залишає футбол

Один з найбільш титулованих і славетних футболістів Бразилії РОНАЛДО завершує кар'єру.

Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на бразильські ЗМІ.

"Я більше не можу. Хочу, але не можу", - сказав РОНАЛДО в інтерв'ю бразильській газеті "Естаду ді Сан-Паулу".

34-річний футболіст, який одержав від бразильських уболівальників прізвисько "феномен" за свій талант і силу волі, послався на утомленість, погану фізичну форму і травми, що накопичилися. Ще одним чинником став для РОНАЛДО достроковий виліт його клубу "Корінтіанс" з Сан-Паулу з боротьби за кубок "Лібертадорес". Після програшу 2 лютого колумбійському "Депортіво Толіма" уболівальники обсвистали команду "Корінтіанс" після прильоту до Бразилії, і РОНАЛДО разом з іншими гравцями став предметом глузувань і образ.

Очікується, що РОНАЛДО офіційно оголосить про своє рішення достроково розірвати контракт з "Корінтіанс" на прес-конференції у понеділок.