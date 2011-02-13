Знаменитий футболіст Роберто Карлос гратиме за махачкалінський клуб

Знаменитий бразильський футболіст Роберто Карлос гратиме за махачкалінський «Анжі»

Найближчими днями зоряний гравець вирушить зі своєю новою командою на передсезонний збір.

Прихід Роберто Карлоса в «Анжі» це трохи дика модель модернізації. Таку думку висловив «Эхо Москвы» спортивний оглядач Василь Уткін. Він відзначив, що багато хто вважав, що футбольну культуру можна прищепити за допомогою експортованих ветеранів, яких усі знають.

За інформацією сайту бразильського клубу, "Анжі" запропонував легендарному захисникові зарплату більше 6 мільйонів євро на рік.